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G-Serisi'nin Efsanevi Dönüşümü: 500 GE AMG

G-Serisi'nin Efsanevi Dönüşümü: 500 GE AMG
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Mercedes-Benz'in ikonik G-Serisi'nin nadir bir modeli olan 1993 500 GE V8 AMG, RM Sotheby's açık artırmasında 143.000 dolara alıcı buldu.

Mercedes-Benz'in ultra lüks SUV modeli G-Serisi, 1970'lerin sonunda arazi aracı olarak doğdu ancak 1990'larda AMG ile yüksek performanslı bir lüks modele dönüştü. Bu dönüşümün ilk örneği olan V8 motorlu G-Class, sadece 446 adet üretildi.

1993 model 500 GE V8 AMG, 5.0 litrelik V8 motoruyla 237 beygir güç üretiyor. Araç, Suudi Prensi Sultan Bin Abdülaziz Al Suud için özel olarak konfigüre edilmişti. Avantgarde Yeşili gövde rengi, genişletilmiş çamurluklar ve AMG jantlar gibi özellikler taşıyor. İç mekanda deri döşeme ve ahşap kaplamalar bulunuyor. 2025 yılında restore edilen araç sadece 24.256 km'de.

Kaynak: Haber Merkezi
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