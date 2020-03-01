Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

01.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:32

Malatya'da tır ile bir otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Malatya-Elazığ karayolu İspendere mevkisinde yaşanan kazada Emre Özdemir ((24) idaresindeki 44 AS 646 plakalı otomobil ile Menderes Ç. yönetimindeki 02 EF 444 plakalı tır kafaya kafaya çarpıştı.



Feci kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Emre Özdemir ile yanında bulunan Suat G., Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığı kurtarma ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldılar.



Olay yerinde yapılan ilk müdahalede sürücü Emre Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralı Suat G. ise 112 ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA