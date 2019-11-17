Ekipleri şaşkına çeviren manzara! Otomobil tırın altına girdi, 3 kişi can verdi
Çorum'da meydana gelen korkunç kazada tırın altına giren otomobildeki 3 kişi can verdi, 1 kişi de ağır yaralandı.
Çorum- Ankara karayolunda saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp tırın altına girdi.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden çıkarılan 2 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yaralılardan biri daha, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren 3 kişiyle yaralının kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Haber Videosu: Çorum'da korkunç kaza! Tırın altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti