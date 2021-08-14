Otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı
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Otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı

Otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Ziyaret mevkiinde meydana geldi. N.P. (35) idaresindeki 23 AYY 527 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje girerek takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan M.Z.P. (36), T.P. (10) ve Ç.P. (5) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Malatya'ya sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı
Otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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