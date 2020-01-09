: Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

09.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:53

Beyoğlu'nda çöken binaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Sokakta manevra yapmaya çalışan bir otomobil sürücüsünün, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

SON ANDA KURTULDU

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde tadilat halindeki bina, büyük bir gürültü ile çöktü. Yaşanan olaya ilişkin yeni bir güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde çöken binanın bulunduğu sokağa girmeye çalışan bir otomobil sürücüsü, manevra yapıyor. Bir iki denemenin ardından dar sokağa giren sürücü, bir anda çöken bina ile karşılaşınca hızla geri çıkmaya çalışıyor. Bu sırada çöken binadan gelen parçalar ve toz bulutu arabayı sarıyor.

2 KATLI METRUK BİNA ÇÖKTÜ

Beyoğlu'nun Firuzağa mahallesinde meydana gelen olayda, sokakta bulunan 2 katlı metruk binanın üst katının ön cephesi büyük bir gürültüyle çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken yapılan ilk incelemede, içeride kimsenin kalmadığı tespit edildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Şans eseri bu sırada yoldan geçen yaya ve araçların olmaması olası bir faciayı engellemiş oldu. Polis yolu güvenlik çemberine alırken, yoldaki moloz yığınını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Beyoğlu Kaymakamlığı ilçede inşaat halinde bulunan bir binada meydana gelen çökme olayı ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, olay yerinde AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemlerinin alındığını ve tedbir amacıyla çevredeki bir binanın tahliye edildiğini duyurdu.

Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemiz Asmalı Mescit Mahallesi Asmalı Mescit Caddesindeki metruk bir binada, bugün saat 10.05'te çökme olayı meydana gelmiştir. Olay yerinde AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınmış ve tedbir amacıyla çevredeki bir bina tahliye edilmiştir. Yıkılan binanın güvenlik görevlisi tarafından binada kimsenin bulunmadığı yönünde bilgi verilmiş olmakla birlikte, itfaiye ve AFAD ekiplerinin tespit çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: İHA

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