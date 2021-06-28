Otomobil sulama kanalına düştü

Karaman'da park halindeki otomobil hareket ederek sulama kanalına düştü.

Karaman'da park halindeki otomobil hareket ederek sulama kanalına düştü.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Çeltek Mahallesi, Türk Dünyası Kültür Parkı yanından geçen sulama kanalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.S. isimli kişi otomobili ile kanalın yanına gezmeye gitti. M.S., otomobilini kanalın yanına durdurarak hava almak için dışarıya çıktı. O sırada el fireni çekilmeyi unuttuğu otomobil bir anda hareket ederek 2 metre derinliğindeki su dolu sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine hemen ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sulara gömülen otomobilin içinde kimsenin olmadığını öğrenince bölgeden ayrıldı. Otomobil daha sonra düştüğü sulama kanalından çekici yardımıyla çıkarıldı.

Otomobil sürücüsü M.S.'nin ise alkollü olduğu ileri sürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı