DÜZCE Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı 2 yaralı
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DÜZCE Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı 2 yaralı

23.03.2021 20:02 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:19

Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı 2 yaralıDÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı 2 yaralı

DÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmalarını izleyen bazı kişiler ise aralarındaki mesafeye dikkat etmeden sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Yığılca yolu Hasanlar Köyü mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Yasin Başar (20) idaresindeki 34 HT 6294 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilde Yasin Başar ve Muhammet Memiş (18) sıkıştı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi araçta sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada kazanın olduğu mevkide araçlarından inerek kurtarma çalışmalarını izleyen bazı kişiler sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Trafiği tehlikeye soktukları ve sosyal mesafeyi korumaları gerektiği yönündeki uyarıları dikkate almayan vatandaşlar canlı yayınlarına devam etti.

DÜZCE Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı 2 yaralı
DÜZCE Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı 2 yaralı
DÜZCE Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı 2 yaralı
DÜZCE Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı 2 yaralı
DÜZCE Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı 2 yaralı
DÜZCE Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı 2 yaralı
DÜZCE Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı 2 yaralı
DÜZCE Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı 2 yaralı
DÜZCE Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı 2 yaralı
DÜZCE Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı 2 yaralı
DÜZCE Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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