Otomobil orta refüje çıkarak durabildi
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Otomobil orta refüje çıkarak durabildi

Otomobil orta refüje çıkarak durabildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da aynı şeritte sedyeden iti otomobilin çarpışması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil orta refüje çıkarak ağaca çarparak durabildi.

Erzurum'da aynı şeritte sedyeden iti otomobilin çarpışması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil orta refüje çıkarak ağaca çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Erzurum hava limanı yolundan seyreden Ömer Faruk Tosun yönetimindeki 42 ABM 036 plakalı otomobil ile aynı şeritte seyreden İsa Dolapçı yönetimindeki 06 BB 3138 plakalı hafif ticari araç Olimpiyat parkı önünde yandan çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil orta refüje çıkarak ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası hafif şekilde yaralanan 2 sürücü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan çekilerek yol kısa bir aradan sonra yeniden ulaşıma açıldı. - ERZURUM

Otomobil orta refüje çıkarak durabildi
Otomobil orta refüje çıkarak durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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