Otomobil önce temizlik aracına, ardından minibüse çarptı: 1 yaralı
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Otomobil önce temizlik aracına, ardından minibüse çarptı: 1 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil önce yol temizleme aracına ardından da bir minibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hurdaya dönen otomobilde sıkıştı.

26.12.2019 08:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:03
Otomobil önce temizlik aracına, ardından minibüse çarptı: 1 yaralı

Ankara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce sol şeritte çalışma yapan yol temizleme aracına, ardından da aynı yöne giden minibüse çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

SÜRÜCÜYÜ ARAÇTAN EKİPLER ÇIKARDI

Kaza, saat 02.00 sıralarında ilçesi Kazım Karabekir Caddesi Dışkapı 'nin önünde meydana geldi. Keçiören yönüne giden Baki Tolunay Özdemir yönetimindeki 06 SJ 160 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp en sol şeritte yol temizliği yapan Murat Eskibağcı yönetimindeki 06 BN 3140 plakalı belediye temizlik aracına çarptı. Savrulan otomobil, ardından aynı yöne giden Mert Özer yönetimindeki 06 GE 1610 plakalı minibüse çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Özdemir, hurdaya dönen aracında sıkıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle kurtarılan Özdemir, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle 2 şeridin araç geçişine kapandığı caddedeki trafik akışı, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Otomobil önce temizlik aracına, ardından minibüse çarptı: 1 yaralı
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