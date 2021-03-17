Otomobil iş yerine çarptı
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Otomobil iş yerine çarptı

17.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:25
Otomobil iş yerine çarptı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü iş yerine çarptı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü iş yerine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde Ünye istikametine gitmekte olan Ercan Ş. (18) idaresindeki 06 MDV 87 plakalı otomobil, yanından geçen minibüsün sıkıştırmasıyla kontrolünü kaybederek iş yerine çarptı. Kaza sırasında kaldırımda bulunan elektrik trafosunda da hasar oluştu. Olay yerine gelen YEDAŞ ekipleri trafoda onarım çalışması başlattı. Kaza maddi hasarla atlatıldı. - ORDU

Otomobil iş yerine çarptı
Otomobil iş yerine çarptı
Otomobil iş yerine çarptı
Otomobil iş yerine çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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