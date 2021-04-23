Son dakika haberleri... Otomobil ile mobiletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 yaralı
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Son dakika haberleri... Otomobil ile mobiletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / FURKAN BOLAT - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Otomobil ile mobiletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 yaralı -Feci kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi Tekirdağ'da otomobil ile bir mobiletin çarpıştığı kazada, mobilet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Otomobil ile mobiletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 yaralı

-Feci kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da otomobil ile bir mobiletin çarpıştığı kazada, mobilet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet C. yönetimindeki plakasız mobilet Ayhan Sokak'tan Halide Edip Adıvar Caddesine çıktı. Bu esnada Halide Edip Adıvar Caddesi'nde seyreden Zafer K. yönetimindeki 34 FS 2942 plakalı otomobil ile çarpışan mobilet, savrularak yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle başına darbe alan mobilet sürücüsü Mehmet C., ağır şekilde yaralandı.

Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, ambulansla Mehmet C.'yi Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Talihsiz kazazedenin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri... Otomobil ile mobiletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Otomobil ile mobiletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Otomobil ile mobiletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Otomobil ile mobiletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Otomobil ile mobiletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Otomobil ile mobiletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Otomobil ile mobiletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Otomobil ile mobiletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN BOLAT

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