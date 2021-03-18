Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

18.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:34
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Karaman'da içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, otomobil ile çarpıştıktan sonra kontrolünü kaybederek bir evin bahçe duvarını yıktı.

Karaman'da içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, otomobil ile çarpıştıktan sonra kontrolünü kaybederek bir evin bahçe duvarını yıktı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Larende Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan İ.B. yönetimindeki 70 FN 049 plakalı Ford marka minibüs, cadde üzerinde İ.Ü. idaresindeki 70 FD 512 plakalı Seat marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs ise evin bahçe duvarını yıkarak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri ile minibüste bulunan 2 tarım işçisi ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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