Otomobil çarptı zannettiler, yanlış ilaç içtiği ortaya çıktı

Düzce'de yol kenarında yatarken bulunup, otomobil çarptığı sanılan Azime K.'nin yanlış ilaç içmesi sonucu rahatsızlanıp, bayıldığı tespit edildi.

Saat 05.00 sıralarında Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu üzerinde yol kenarında hareketsiz yatan kadını fark eden vatandaşlar, otomobil çarptığını düşünerek, sağlık ekiplerine haber verdi.

YANLIŞ İLAÇ İÇMİŞ

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Azime K.'yi, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Azime K.'nin yanlış ilaç içtikten sonra kendisini kötü hissettiği, yol kenarında yardım isterken bayıldığı öğrenildi. Genç kadının tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz