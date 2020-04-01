Otomobil bahçeye düştü, ev sahibi uçak sandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otomobil bahçeye düştü, ev sahibi uçak sandı - Haber
Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Otomobil bahçeye düştü, ev sahibi uçak sandı

Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü.

01.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:40
Otomobil bahçeye düştü, ev sahibi uçak sandı

Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü. Güvenlik kamerasınca görüntülenen kazanın ardından ev sahibi, "Otomobil köpeğimin üstüne düşecekti. Hayvan siyahtı, korkudan simsiyah oldu" dedi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Çetin Z.'nin (45) kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü. Yan yatan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Halide Ç. yaralandı. Seyhan Devleti Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Otomobilin evin bahçesine düşmeden önce de bir otomobile çarpmaktan son anda kurtulduğu gözlendi. Otomobilin düştüğü yerde ev halkının her zaman oturduğu somyada kimsenin oturmaması muhtemel can kaybını önledi.

Ev sahibi Ahmet Dönmez (33) bu yolda sürekli kaza olduğunu belirterek, "Kısa bir süre önce otomobilin düştüğü yerde oturuyordum, köpeğim de bahçede geziyordu. Ne olduğunu anlamadım, havadan uçak gibi bir şey düştü. Araç az kalsın köpeğimin üstüne düşecekti. Korkudan hayvanın rengi gitti. Köpek siyahtı, simsiyah oldu" dedi. - ADANA

Otomobil bahçeye düştü, ev sahibi uçak sandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Adana'da otomobil bahçeye düştü, ev sahibi uçak sandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Haber
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor Haber
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Haber
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır Haber
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı Haber
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağış yaptı
Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira...
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak
FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar...
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor
İranlı turist, çocuklarının gözü önünde bıçaklandı
İranlı turist, çocuklarının gözü önünde bıçaklandı
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı
Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı
Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Chloe Loughnan
Spor Basketbolcu Bülent Uygun Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Milli Polis Türk Lirası Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Otomobil bahçeye düştü, ev sahibi uçak sandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 15:54:13. #1.15#
title