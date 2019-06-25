Otobüste muavinin kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi
Amasya'da, şehirlerarası bir otobüste muavinin, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi.
Amasya'da, şehirlerarası bir otobüste muavinin, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi.
İddiaya göre, İstanbul-Amasya seferini yapan bir yolcu otobüsünde görevli muavin, 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu.
Çocuğun durumu ailesine söylemesi üzerine annesi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, muavini yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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