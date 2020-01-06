Otobüste esrarla yakalandı, adliyeye götürülürken güldü
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Otobüste esrarla yakalandı, adliyeye götürülürken güldü

Otobüste esrarla yakalandı, adliyeye götürülürken güldüBolu'da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 894 gram esrar ile yakalanan S.A.E. (26), adliyeye sevk edildi.

06.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:00

Otobüste esrarla yakalandı, adliyeye götürülürken güldü

'da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 894 gram esrar ile yakalanan S.A.E. (26), adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.30 sıralarında TEM yolunda yaptığı yol uygulamasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği ile arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan S.A.E. isimli kadının çantasının yakınında narkotik köpeği 'Sezar' tepki verdi. Çantada yapılan aramada 3 paket halinde 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi. S.A.E. gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.A.E.'nin adliyeye götürülürken gülmesi dikkat çekti.

Kaynak: DHA

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: Otobüste esrarla yakalandı, adliyeye götürülürken güldü
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