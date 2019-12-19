Otobüsle hafif ticari araç kavşakta çarpıştı! Karı koca hayatını kaybetti
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Otobüsle hafif ticari araç kavşakta çarpıştı! Karı koca hayatını kaybetti

Afyonkarahisar-Konya yolunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kavşaktan çıktığı sırada yolcu otobüsüyle çarpışan ticari araçta bulunan karı koca olay yerinde can verdi. Otobüs sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

19.12.2019 00:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 00:48

Konya'nın Akşehir ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari araçtaki karı koca hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza, Afyonkarahisar - Konya yolu Atakent kavşağında meydana geldi. Sait Açıkgöz (56) idaresindeki 42 UB 454 plakalı hafif ticari araç kavşaktan karayoluna çıktığı esnada, Konya yönüne giden Rıdvan Turan (45) yönetimindeki 34 CDT 423 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Sait Açıkgöz ile eşi Emine Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcu otobüsü şöförü ekiplerince gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Otobüsle hafif ticari araç kavşakta çarpıştı! Karı koca hayatını kaybetti
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