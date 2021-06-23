Otobüs yerine bisikletleriyle tura çıktılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otobüs yerine bisikletleriyle tura çıktılar

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Kültür Sanat

Otobüs yerine bisikletleriyle tura çıktılar Aksaray Üniversitesi öğrencileri 500 kilometrelik pedalın ardından Bilecik'te mola verdi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Mehmet Yaman;

Otobüs yerine bisikletleriyle tura çıktılar

Aksaray Üniversitesi öğrencileri 500 kilometrelik pedalın ardından Bilecik'te mola verdi

Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Mehmet Yaman;

"Yolculuğumuza pandemiden dolayı otobüs yerine bisikletle çıkmayı daha uygun ve sağlıklı gördük"

BİLECİK - Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle otobüs yerine bisikletleriyle tura çıkan Aksaray Üniversitesi öğrencileri, 500 kilometrelik pedalın ardından Bilecik'te mola verdi.

Geçtiğimiz hafta Aksaray'dan yola çıkan Mehmet Yaman ve Mehmet Erkek adlı iki kafadar, yazın gelmesiyle birlikte tarihi şehirleri gezmek için tura çıkmaya karar verdi. İkili salgını nedeniyle otobüs yerine bisiklet tercih ederken, 500 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından Bilecik'e vardılar. Bilecik'te, Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz tarafından karşılanan bisikletliler, programları kapsamında Söğüt ve Bilecik'teki tarihi yerleri gezerek, bilgi aldılar. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini de ziyaret eden öğrencilere, Müze Rehberi Muhlis Aydemir, Bilecik ve ilçeleri hakkında bilgiler verdi.

Öğrenciler Bilecik'in tarihi ve doğal zenginliklerine hayran kaldı

Bilecik'te çok iyi karşılandıklarını belirten Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Mehmet Yaman, şehir turu yapmak istediklerini ve bunu otobüs yerine bisiklet ile yapma kararı aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Turumuz kapsamında Bilecik'in Söğüt ilçesine geldik ve buradaki tarihi yerleri ziyaret ettik. Daha sonra Bilecik'e geldik. Bilecik'in doğal güzellikleri ve tarihi bizleri çok etkiledi. Buradan da sırasıyla Bursa, İstanbul, Çanakkale ve İzmir gibi illeri gezmek istiyoruz. Yolculuğumuza pandemiden dolayı otobüs yerine bisikletle çıkmayı daha uygun ve sağlıklı gördük. Böylece gezdiğimiz şehirleri daha yakından görme fırsatı bulduk. Bilecik'te de çok iyi karşılandık. Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz'a ve belediyemiz yetkililerine konukseverliği dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz."

Tarihi Saat Kulesi, Bilecik Belediye Binası, Şeyh Edebali Türbesi ve Yaşayan Şehir Müzesini gezen öğrenciler, yolculuklarına devam etmek üzere Bilecik'ten ayrıldı.

Otobüs yerine bisikletleriyle tura çıktılar
Otobüs yerine bisikletleriyle tura çıktılar
Otobüs yerine bisikletleriyle tura çıktılar
Otobüs yerine bisikletleriyle tura çıktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Tolga Yüce Emel Sayın Acun Ilıcalı
Spor Yiğit Şardan Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otobüs yerine bisikletleriyle tura çıktılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 23:42:08. #1.13#

title