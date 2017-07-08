Otobüs ile Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Ağır Yaralı

BURSA'nın Orhangazi İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü Hakan Ayrılık ağır yaralandı. Ambulans helikopter ile Bursa'ya sevk edilen Ayrılık Muradiye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.



Kaza, saat 06.00'da İznik Yolu Eski Mezbahane Mevkii'nde meydana geldi. Orhangazi yönüne gelen 25 yaşındaki Hakan Aylırık'ın yönetimindeki 16 VZ 301 plakalı motosilet, virajı alamayınca karşı yönden gelen 55 yaşındaki Telat Yılmaz'ın kullandığı 78 BZ 450 plakalı yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada kask takmasına rağmen ağır yaralanan Hakan yrılık ambulans ile Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hakan Ayrılık, ambulans helikopter ile Bursa'ya sevk edildi. Muradiye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Ayrılık'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.



- Orhangazibursa