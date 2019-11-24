Otobanda benzini biten şarkıcı Yeliz Yeşilmen, gözyaşlarına boğuldu

24.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:42

Yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Yeliz Yeşilmen, dün dolu benzinli aracıyla yolculuk yaparken yolda kaldı. Çocuklarının da yanında olmasıyla panik olan Yeşilmen, gözyaşları içinde "Kimleri gözü kalıyor bilmiyorum" dedi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan ünlülerin başında Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabının hikaye kısmından video yayınlayarak yaşadığı talihsiz bir olayı anlattı. Çocuklarının da içinde olduğu aracıyla ıssız bir otobanda yolda kalan Yeşilmen, yaşadığı olayı gözyaşları içinde şöyle anlattı: "Az önce hüngür hüngür ağladım çünkü benzin sıfıra indi. 100 kilometrelik yolda bir tane benzinlik bulamadım. 120 km benzin vardı. Allah'ın nasıl bir mucizesi olabilir ki ben sıfırı gösteren benzinle arabayı boşa alıp 10 km gittim. Kimleri gözü kalıyor, ne oluyor bilmiyorum. Sonra mutluluktan mı sevinçten mi stresten mi ağlamaya başladım. Gerçekten Allah'a şükürler olsun. Gerçekten kalpten dua edin bu bir mucize. Çok yıprandım sinirden ağladım."

İLK KEZ METROYA BİNDİ

Kapalı yerden kalmaktan çok korktuğunu söyleyen Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz günlerde geldiği İstanbul'da metroya bindi. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Yeşilmen,"Çok korkuyorum. Yeraltı kapalı ve hızlı, elim ayağım titriyor" dedi. Yeşilmen bu paylaşımıyla bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Kullanıcılar Yeliz Yeşilmen için "Gören de balta girmemiş ormanlara, safariye falan gitti sanacak. Alt tarafı metroya bindin ne bu hareketler?" yorumunu yaptı.