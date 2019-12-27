Otizmli öğrencisine hakaret ettiği iddia edilen öğretmene 'ses kayıtlı' şikayet

27.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:34

TEKİRDAĞ'ın Çerkezöy ilçesinde, ilkokul sınıf öğretmeni Alper Tunga Ş.'nin, otizmli öğrencisine hakaret ettiği iddia edildi. Anne, çocuğunun üzerine ses kaydı cihazı yerleştirerek, öğretmeni ile oğlu arasında sınıfta geçen konuşmaları kaydetti. Ardından elde ettiği kayıtlarla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve polise şikayette bulundu. Hakkında idare soruşma da başlatılan öğretmen, çıkarıldığı mahkemece yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çerkezköy'deki Şehit Mustafa Başkuş İlkokulu'nda sınıf öğretmeni ve Türk- Eğitim- Sen Şube Başkanı Alper Tunga Ş.'nin, otizmli öğrencisine hakaret ettiği iddia edildi. İddialar üzerine anne, otizmli çocuğunun üzerine gizlice ses kaydı cihazı yerleştirerek, öğretmeni ile oğlu arasında sınıfta geçen konuşmaları kaydetti. Anne, gizlice elde ettiği kayıtlarla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şikayet üzerine öğretmen Şahin hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında kınama cezası verilerek, başka bir okula tayin edildi.

Kaynak: DHA