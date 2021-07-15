OtherSide Esports'un dijital kampı "OS Talents" başvuruları başlıyor!
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OtherSide Esports'un dijital kampı "OS Talents" başvuruları başlıyor!

OtherSide Esports'un dijital kampı 'OS Talents' başvuruları başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Eğer bu kampa katılmak istiyorsanız sizi haberimize bekliyoruz!

Espor ekosistemine değer katmayı amaçlayan espor organizasyonlarından biri olan OtherSide Esports'un dijital kampı "OS Talents" başvuruları başlıyor.

Espor ekosistemine yeni oyuncular kazandırmayı amaçlayan OtherSide Esports'un bu dijital kampı hakkında diğer detaylara gelin birlikte göz atalım.

OS Talents Nedir?

OS Talents, kendini gösterme imkanı yakalayamayan yetenekli oyuncuların kendini kanıtladığı, zaman zaman koçlardan eğitimler aldığı ve çeşitli etkinliklerle eğlendiği Türkiye'nin ilk VALORANT dijital kampıdır.

Bu kampta oyuncular aralarında mentörlük ile takım kuruyor, koçlar eşliğinde 5v5 antrenman maçları atıyor. İletişim noktasında Talents yetkililerinden destek alıyor ve ajan seçimlerinde de farklılıkları görebiliyorlar. Böylece hem takımlaşma kültürü, farklı ajan kompozisyonlarında oynama iradesi, temiz iletişim, sabırlı oyun taktikleri ve dönemsel olarak kazanmaktan çok kendini geliştirmesinin önemini kavramaya başlıyorlar. Kendini kanıtlayan oyuncular ise Akademi ve Youth takımlarına katılmaya hak kazanıyor. Akademi ve Youth takımlarına giremeyen oyuncuların ise kampı sona ermiyor ve gelişimleri desteklenerek oyuncu takibi yapılıyor.

Dijital kampın başlangıcı ise VCT sonrası olacak!

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Kaynak: Playerbros

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