Otelde Odasına Gizli Kamera Koyup Cinsel İlişki Görüntülerini Canlı Yayınladılar

Güney Kore'deki gizli kamera rezaleti dünyayı ayağa kaldırdı. Ülkedeki 30 otelde bulunan 42 odada kalan bin 600 konuğun görüntülerinin gizli kamera ile kayda alındığı ortaya çıktı. Ülkeyi sarsan skandalın ardından 4 kişinin gözaltına alındı.

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER İNTERNETTE CANLI AKIŞLA YAYINLANDI

Kadınların tuvalet ve kabinde soyunurken görüntülerini gizli kamerayla çekip cinsel içerikli sitelerinde yayımlama ve hatta satma furyasının teslim aldığı Güney Kore'de, otel odalarında gizlice filme çekilen kişilerin görüntülerinin internette canlı akışla yayımlandığı ortaya çıktı.

SKANDAL SONRASI 4 KİŞİGÖZALTINA ALINDI

Skandal ülke çapında 10 kentteki 30 otelin 42 odasını kapsıyor. 4 kişinin gözaltına alındığı ve başka zanlıların da incelemeye alındığı soruşturmada otellerin suç ortaklığı yaptığına dair şimdilik bir işaret yok.

TV KUTUSUNA, DUVAR PRİZİNE VE SAÇ KURUTMA MAKİNESİNE YERLEŞTİRMİŞLER

Polisin siber soruşturma bölümü, gizli kameraların harici dijital TV kutusu, duvar prizi ve saç kurutma makinesi tutucusu gibi cihazlara yerleştirildiğini belirtti.

Bunların çektiği görüntüleri canlı akışta yayımlayan sitenin ise 4 binden fazla üyesi var, bunların 97'si belli canlı akışların yeniden oynatılması dahil ekstra görüntülere erişim için ayda 44.95 dolar ödüyordu.

GEÇMİŞTE DE BENZER BİR VAKA OLMUŞ

Ancak servisin Kasım 2018 ile bu ay arasında getirdiği ortalama aylık gelir 6 bin doları aştı. Polisin açıklamasında "Geçmişte benzer bir vaka olmuştu, otellere yasadışı kameralar yerleştirilip sürekli olarak gizli şekilde izlenmişti, ama bu, polisin videoların canlı olarak internette yayımlandığını bulduğu ilk sefer" vurgusu yapıldı.

ON BİNLERCE KADIN GİZLİ KAMERAYLA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERE KARŞI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Güney Kore'de gizli kameralarla yasa dışı filme çekme furyası çok ciddi bir sorun. Polise ihbar edilen yasa dışı filme çekme vakalarının sayısı, 2012'de 2400 civarındayken 2017'de 6400'ü aştı. Geçen yıl başkent Seul ve diğer kentlerde on binlerce kadın gizli kamerayla çekilen cinsel içerikli görüntülere karşı mücadele talebiyle sokaklara dökülüp ''Benim hayatım senin p..n.n değil'' sloganıyla protestolar düzenledi.

20 BİNİN ÜZERİNDEKİ UMUMİ TUVALETTE GİZLİ KAMERA ARAMASI YAPILIYOR

Bu talepler üzerine Seul'de kurulan özel kadın müfettiş ekibi, başkentin 20 bini aşkın umumi tuvaletinde düzenli olarak gizli kamera araması yapıyor.

YASA DIŞI ÇEKİM KURBANLARI EVDEN DIŞARI ÇIKAMIYOR

Kadınlara kendi rızaları olmadan çekilmiş görüntülerin silinmesine yönelik hizmet veren bilgisayar uzmanı Lee Ji-soo, şirkete gelen taleplerde artış olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Müşterilerin ortak yönü ve iç parçalayan yanları, 'Ölmek istiyorum' ya da 'Evden dışarı çıkamıyorum' demeleri. Gizli kamerayla yasadışı çekim kurbanları sokakta insanlarla karşılaştıklarında tanınacaklarından korktuklarını söylüyor."