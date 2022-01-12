Otantik ne demek? Otantik anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Otantik kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Otantik anlamı ne? Otantik ne demek?

OTANTİK NE DEMEK?

Otantik:

sıfat

1. belge değerinde olan, gerçeğe dayanan, gerçek olan, aslına uygun, doğru, özgün.

"Köylülerin otantik müziğini sevdik"

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