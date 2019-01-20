ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sınav Yasaklarının Esnetileceğini Duyurdu

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar artık ulaşım kartı, anahtar, para ve toka ile girmek serbest olacak.

BİRÇOK YASAK KALDIRILDI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre sınavlarda şu ana kadar yasak olan ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, piercing ve türban için kullanılan toplu iğne ile sınava girmek artık serbest.

SINAV GİRİŞİNDE YAPILAN ARAMALARA DEVAM EDİLECEK

Ancak diğer yasaklar sürüyor. Örneğin; her türlü delici kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, saat, kolye, küpe, yüzük gibi metal eşyalar sınav merkezlerine alınmayacak. Sınavların yapıldığı binalara girişte aday ve sınav görevlilerinin üzerileri emniyet görevlileri tarafından elle veya dedektörle aranmaya devam edecek.