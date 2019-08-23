İngiltere'de Osmanlı torunu olarak anılan Başbakan Boris Johnson rahatlığıyla sosyal medyada gündem oldu

23.08.2019 00:43

İngiltere'nin yeni Başbakan'ı Boris Johnson Almanya ve Fransa temaslarındaki rahat hareketleri ile dikkat çekti. Başbakan seçildikten sonraki ilk resmi yurt dışı temasları için önce Almanya'ya giden Johnson burada Almanya Başbakan'ı Merkel ile katıldığı resmi törende elleri arkada yürümüştü.

MACRON İLE BİR ARAYA GELDİ

Bugün ise Fransa temasları için başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Johnson ayaklarını bir anlığına sehpaya uzatıp geri çekti. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

İNGİLTERE BAŞBAKAN'I BORİS JOHNSON KİMDİR?

Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan politikacı, 19 Haziran 1964 tarihinde dünyaya geldi. Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson, Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı.

Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü.

13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.