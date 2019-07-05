Hırsızlık parasıyla lüks villa alıp parti düzenlemişler! Yakalandılar

Osmaniye'de hırsızlık 4 erkek ve biri hamile 4 kadının kent merkezindeki lüks bir villada yakalandılar. Zanlıların lüks villanın en alt katının içki mahzeni ve partiler düzenlemek için kullandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il merkezi ve çevre illerde,ziynet eşyası çalan hırsızlık çetesinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kentte 2 ayrı ikametten 50 bin lira değerinde altın ve 1 adet tabanca çalınması üzerine bölgedeki 40 kamera kaydını izleyen polis, aynı aileden 4 erkek ve biri hamile 4 kadının olayın failleri olduğunu belirledi. Kent merkezindeki lüks bir villada kalan şüpheliler, özel harekat polislerinin de desteği ile düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

PARTİ DÜZENLEMİŞLER



Yapılan araştırmada, çete üyesi kadınların kiralık araçlar ile evlerden alınarak belirlenen mahallelere götürüldüğü, buralarda ikametlerin kapılarının adres sorma, dilenme ya da başka bahanelerle çalındığı, içeride kimsenin olmadığı anlaşılan evlerin kapı göbeklerinin kırılarak içeriye girildiği tespit edildi.

Zanlıların hırsızlık mallarından elde ettikleri parayla iki katlı lüks bir villa satın aldığını belirleyen ekipler, villaya yaptıkları operasyonda, bodrum katının zanlılarca eğlence mekanı ve içki mahzeni haline getirildiğini ve sık sık burada parti düzenlendiğini ortaya çıkardı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü kadın 5'i tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla 2 zanlı ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA