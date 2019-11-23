Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı
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Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

23.11.2019 22:43 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:45
Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı

'de 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu ilçesi yakınlarında devrildi.

Kaza, akşam saatlerinde, Toprakkale'de Tüysüz mevkisinde meydana geldi. Gaziantep'ten İzmir'e giden Mustafa Bozkurt yönetimindeki 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

41 YOLCUSU VARDI

Kazada, 41 yolcunun bulunduğu otobüsteki 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan Osmaniye Devlet Hastanesi ve Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekiplerince kaza yerinde inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı
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