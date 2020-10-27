Osman Durmuş kimdir? Osman Durmuş neden öldü?
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Osman Durmuş kimdir? Osman Durmuş neden öldü?

27.10.2020 08:17 | Son Güncelleme: 27.10.2020 08:21
Osman Durmuş kimdir? Osman Durmuş neden öldü?

Osman Durmuş, 21. dönem Kırıkkale Milletvekili olarak görev aldıktan sonra 57. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yerine getirdi. Peki Osman Durmuş kimdir, nereli? Osman Durmuş öldü mü? Osman Durmuş kaç yaşında vefat etti? Hastalığı neydi?

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş kim araştırılıyor. Durmuş, Çankırı'da doğdu ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördü. Ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Osman Durmuş neden ve kaç yaşında vefat etti?

OSMAN DURMUŞ KİMDİR?

Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da dünyaya gedi. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Elif'tir. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi olan Osman Durmuş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tamamladı. Aynı fakültenin Anatomi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı. Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı.

Osman Durmuş kimdir? Osman Durmuş neden öldü?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede yaptığı Anatomi ihtisasının ardından Ankara Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi ihtisası da yapmıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Doçent olarak çalışmıştır. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası Kurucusu ve Başkanı olarak görev yapmıştır. XXI. ve XXIII. Dönem Kırıkkale Milletvekiliği yapmıştır. Sağlık Bakanlığı görevini icra etmiştir.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 1990'da doçent, 2003'te profesör oldu. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası'nın Kurucusu oldu ve Başkanlık görevinde bulundu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda 60 kadar makalesi yer aldı.

21. Dönem Kırıkkale Milletvekili. 57. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüttü. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca bilen Durmuş, evli ve 3 çocuk babası.

OSMAN DURMUŞ NEDEN ÖLDÜ?

21 Ekim 2020 tarihinde beyin kanaması geçiren Osman Durmuş, beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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