Okuldan kaçmak için cama çıkan öğrenci 3'üncü kattan aşağı düştü

Okuldan kaçmak için cama çıkan öğrenci 3'üncü kattan aşağı düştü

Esenyurt'ta bulunan bir ortaokulda 5'inci sınıf öğrencisi, okuldan kaçmak için çıktığı 3'üncü kattaki pencereden aşağıya düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, talihsiz çocuk hastaneye kaldırıldı.

20.09.2019 16:20
Okuldan kaçmak için cama çıkan öğrenci 3'üncü kattan aşağı düştü

Esenyurt'ta bulunan bir ortaokulda 5'inci sınıf öğrencisi, 3'üncü kattaki sınıfın penceresinden aşağıya düştü. Öğrencinin ağır yaralandığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Kıraç Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 5'inci sınıf öğrencisi teneffüs sırasında 3'üncü katta bulunan sınıfının penceresine çıkarak aşağıya düştü. Öğrencinin çığlıklarını duyan okul yönetimi ve veliler olay yerine doğru koştu.

ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Okula gelen sağlık ekipleri öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Öğrencinin okuldan kaçmak için camdan atlamaya çalıştığı iddia edildi.

DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarında da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sınıfın penceresine çıkan öğrenci, bir süre aşağıya bakıyor ve ardından düşüyor. Olayın ardından veliler panik içerisinde okulun bahçesine koşuyor.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (9)

  • COŞKUN:
    ülkede bütün limanlar yasaklı. çocuklar internette atlayıp canlı kalmak gibi düşündüklerinden artık beyinleri hiç çalışmıyor. açın limanları çocuklar denize atlasın
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  • OFSAYTOSMAN:
    koçum okuldan kaçılırmı biz zamanında kaçtık şimdi bitirmek için çırpınıyoruz meslek sahibi olmak için birşeylerin ucundan tutmak için hala sınavlara giriyoruz iyileşince hemen okula dön ve bir daha kaçma
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  • NEVA:
    Okul mudurleri camlara demir takın . Pimapenlere 15 cm açılacak kadar izin veren kilitler takın.
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  • METİN:
    Hapishanemi yada Akıl Hastanesimi orası sonuçta ilim irfan yuvası kaçan kaçsın çokta fifi böyle çakılır yere
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