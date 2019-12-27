Ortaokul öğrencisi otomobille bahçe duvarına çarptı 3 öğrenci hayatını kaybetti
Diyarbakır'da babasının otomobilini izinsiz alan 13 yaşındaki çocuk bahçe duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 3 ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Baran Kaygusuz (13), izinsiz aldığı babasına ait otomobille makas atarak ilerlerken direksiyon kontrolünü yitirip, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 3 ortaokul öğrencisi ölürken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
ARKADAŞLARINI DA YANINA ALDI
Kaza, 25 Aralık akşamı Mezopotamya Bulvarı'nda meydana geldi. Baran Kaygusuz, babasına ait 21 AK 097 plakalı otomobili ailesinden izinsiz alıp, 3 arkadaşıyla birlikte gezmeye çıktı. Aşırı hız yapıp, makas atarak ilerlediği öne sürülen Baran Kaygusuz, Mezopotamya Bulvarı'nda otomobilin kontrolünü kaybetti. Otomobil, bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi.
ÜÇÜ HAYATINI KAYBETTİ, BİRİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kazada, 4 arkadaş, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Baran Kaygusuz, İbrahim Çelikbilek (15), Mehdi Zan (15) ve ismi öğrenilemeyen arkadaşları, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Baran Kaygusuz, İbrahim Çelikbilek, ve Mehdi Zan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Yaşamını yitiren 3 öğrenci toprağa verilirken, yaralı diğer çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.
Haber Videosu: Ortaokul öğrencisi otomobille bahçe duvarına çarptı 3 öğrenci hayatını kaybetti
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OFF BE YAVRUM BİR ANLIK HEVES İÇİN KOCAMAN BİR ACI BIRAKTIN GERİYE. . RABBİM AİLELERİNE SABIR VERSİN. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Her kim trafikte makas atıp insanların hayatını tehlikeye sokuyorsa Allah belasını versin. kaç masum can sizin zevkiniz yüzünden hayatından oldu. Ailelere çok üzülüyorum. dikkat etseler bile o araç yine izinsiz alınırdı. Allah ailelere sabır versin. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Allah akıl versin geri kalan makasçılara.Cevap Yaz Yayından Kaldır