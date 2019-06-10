Ortak canlı yayın açıklamasından sonra İmamoğlu'ndan ilk yorum: Büyük keyif alacağım

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katılacağı televizyon programı ile ilgili detaylar belli oldu. Ortak yayın açıklamasından sonra Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Büyük keyif alacağım. Başarılar dilerim" dedi.

ORTAK YAYININ TARİHİ SAATİ VE MODERATÖRÜ BELLİ OLDU

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak yayın için, AK Parti ve CHP'li yetkililer bir kez daha görüştüler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programının 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de yapılacağını açıkladı. Moderatör, gazeteci İsmail Küçükkaya olacak.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yayına ilişkin Twitter'dan paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu ''16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de @KucukkayaIsmail moderatörlüğünde sizinle İstanbul'u tüm yönleriyle konuşmaktan büyük keyif alacağım. Başarılar dilerim @BY'' ifadelerini kullandı.

İşte İmamoğlu'nun yaptığı paylaşım;