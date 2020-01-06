: Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! İran, savaş füzelerini alarma geçirdi

06.01.2020 08:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:25

ABD'nin gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin hayatını kaybetmesi, dünya gündemine bomba gibi düştü. Dünyada yankı uyandıran olay sonrası İran, kırmızı bayrağını göndere çekerek savaş durumuna geçti. Son olarak askeri güçler füzelerinin hazır duruma getirdi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, ABD'li bir üst düzey yetkili, Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'da ülke çapındaki füze güçlerinin alarm durumuna geçirildiğini söyledi.

"YÜKSEK ALARM DURUMU"

Yetkili, İran güçlerinin alarma geçirilmesinin sebebinin savunma amaçlı olup olmadığının kesin olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: Şu açık ki, yüksek alarm durumuna geçtiler. Bu alarm durumunun savunma amacıyla daha iyi hazırlanmak için mi yoksa saldırıya hazırlık için mi olduğu şu an için belirsiz.

LAKABI 'GÖLGE KOMUTAN'DI

Kasım Süleymani, İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerinde etkin rol almasından dolayı 'Gölge Komutan' lakabını almıştı. Süleymani, İran'ın komşu ülkelerinde ABD karşıtı faaliyetlerde kilit rol oynadığı konuşuluyordu. Son olarak Irak'ta ABD Büyükelçiliğinin işgal edilmesinden Süleymani sorumlu tutulmuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, ABD'den intikam alınacağını söylemişti.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz, (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey, İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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