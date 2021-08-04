Ormanlarda kuş uçurtulmuyor: 7 gün 24 saat izliyorlar

Son günlerde birçok kentte meydana gelen orman yangınları nedeniyle, Tekirdağ'da polis ekipleri olası bir tehlikeye karşı denetimlerini arttırdı.

Son günlerde birçok kentte meydana gelen orman yangınları nedeniyle, Tekirdağ'da polis ekipleri olası bir tehlikeye karşı denetimlerini arttırdı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat hem karadan hem de havadan drone ile denetimlerini sürdürüyor. Kapaklı'da yetkisinin bulunduğu yeşil alan ve mesire yerlerinde yaya devriye ekipleri ile çalışmalar yürüten emniyet, ayrıca drone ile de havadan denetim gerçekleştiriyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı