Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı
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Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı Jandarma ekipleri ormanlarda denetim gerçekleştirdi Ormanlara giriş yasağı sonrası İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Sarıyer'de bulunan ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirdi.

Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı

Jandarma ekipleri ormanlarda denetim gerçekleştirdi

İSTANBUL - Ormanlara giriş yasağı sonrası İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Sarıyer'de bulunan ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirdi.

Dün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Bu kapsamda ormanlık alana girmek, mola vermek ve piknik yapmak 1 ay boyunca yasaklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de yasağın başlamasıyla Sarıyer'de bulunan toplam ormanlık alanları gezerek, megafonlarla vatandaşları uyardı. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında jandarma ekipleri ormanları gezerek kontrol ederken, motorlu ve atlı ekipler de onlara destek verdi. Ayrıca denetimlerin sıklaştırılması amacıyla drone kullanarak da kontrollerine devam eden ekipler 24 saat esasına dayanarak Kısırkaya, Gümüşdere, Uskumruköy, Kilyos, Demirciköy, Rumelifeneri ve Garipçe olmak üzere toplam 7 mahalleyi denetlemeye devam edecek.

Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı
Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı
Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı
Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı
Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı
Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı
Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı
Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı
Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı
Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı
Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı
Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı
Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı
Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı
Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı
Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı
Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülşah Kahveci

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Ormanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıklaştırıldı - Haberler
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