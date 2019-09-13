Son dakika: Arnavutköy'de, orman yangını çıkarmaya çalışan 3 terörist yakalandı

Son dakika: Arnavutköy'de, orman yangını çıkarmaya çalışan 3 terörist yakalandı

Son dakika: Arnavutköy'de orman yangını çıkarma hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındı. Teröristlerin yangın çıkarmak için ormanlık alanlara gitmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

13.09.2019 09:29
Son dakika: Arnavutköy'de, orman yangını çıkarmaya çalışan 3 terörist yakalandı

Arnavutköy'de orman yangını çıkarma hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yangın çıkarmak için ormanlık alanlara gitmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Terörle Mücadele(TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi(DGH)'nde kayıtları bulunan şüphelilerin orman yangını çıkartmak için çalışmalar içinde oldukları bilgisine ulaştı.

3 TERÖRİSTİ YAKALAYIP GÖZALTINA ALDILAR

TEM ekipleri, Arnavutköy Şamlar Orman Parkı mevkiinde 4 Eylül'de yangın çıkarmaya çalışan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

2'Sİ TUTUKLANDI, 1'İ SERBEST BIRAKILDI

Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 26 yaşındaki H.A., 25 yaşındaki K.D. ve 20 yaşındaki H.Ç.'nin ifadelerine başvuruldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde detaylı sorgulamaları yapılan H.A., K.D. ve H.Ç.'nin terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasından farklı tarihlerde kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. H.A. ve H.Ç. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, K.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Şüphelilerin, Arnavutköy Şamlar Orman Parkı'na hafif ticari araçla gelmeleri güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Öte yandan, şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.

Son dakika: Arnavutköy'de, orman yangını çıkarmaya çalışan 3 terörist yakalandı
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (18)

  • SİVASLI İBOCAN:
    Hain dedin mi, herşeyi bekleyeceksin, haine iyi hal değil , yapacağı eylemi yapacaksın, sorgu neymiş ;serbest bırakmanın rüşvetidir. . . Yakaladın mı işini bitir, burada ki haberin ORMAN YAKACAK KİŞİLER ÖLÜ OLARAKele geçirildi deseniz ne güzel olurdu. . . Çarpışarak öldü haberini verin, nasıl olsa görmüyoruz. . !!
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  • ZAZA BİNGÖLLÜ:
    Ormanlarımdan bir dal kelesini kelesini koparırım. '' Fatih Sultan Mehmet'' Keleleri alınmalı.
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  • İZMİRLİ:
    DEVLET ELİ İLE YAKILAN ORMANLAR NE OLACAK?? BİNLERCE AĞACIN KESİLDİĞİ KAZ DAĞLARI???? İZMİR MENDERESTE YANAN ORMANLAR?SÖNDÜRME UÇAKLARININ MOTORU AĞRIZALI DİYE AÇIKLAMA YAPIP, YANGINA MÜDEHALE ETTİRMEYENLER NE OLACAK???????????????
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  • ALİ:
    güvenlik güçleri hikayenizi çok güzel yazıyo dağlarda. . .
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  • İSYAN EDİYORUM:
    PKK''YA TERÖRİST ÖRGÜT DİYEMEYENLER NE ZAMAN CEZALANDIRILACAK. HDP ÜZERİNDEN PKK SEMPATİK HALE GETİRİLDİ. BUNUN CEZASI YOKMU.
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