Orman yangını
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Çökek Yayla yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 4 arazözle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Haber Videosu: Orman yangını