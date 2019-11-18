Orman yangını

18.11.2019 22:16 | Son Güncelleme: 18.11.2019 22:17

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çökek Yayla yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 4 arazözle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA