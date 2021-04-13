Orman köylüsü kesim hakkını geri istiyor
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Orman köylüsü kesim hakkını geri istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Orman köylüsü kesim hakkını geri istiyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Gürece, Örencik, Yaylaçayır ve Alagüney kırsal mahallesinde uzun yıllardır izin ile ormanlık alanda kesim yapan köylüler, kesim işlerinin ihaleyle başkalarına verilmesi sonrasında mağdur olduklarını söyledi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Gürece, Örencik, Yaylaçayır ve Alagüney kırsal mahallesinde uzun yıllardır izin ile ormanlık alanda kesim yapan köylüler, kesim işlerinin ihaleyle başkalarına verilmesi sonrasında mağdur olduklarını söyledi. Köylüler, ihalelerin iptal edilerek ormanlık alanların kullanımlarının kendilerine verilmesini talep etti.

Balıkesir Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Faruk Özen ormancılık faaliyetleri içeren kooperatiflerin başkan ve üyeleriyle mağdur olan orman köylülerini ziyaret etti. HAYKOOP Başkanı ve kooperatif başkanları mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

HAYKOOP Başkanı Faruk Özen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Susurluk Gürece'de kayın ormanlarının içerisindeyiz. Burada orman köylülerimizle beraberiz. Burada iptal edilen bir yönetmelik söz konusu geçtiğimiz Temmuz ayında. Bu yönetmeliğin yerine yenisi çıkarılması gerekiyor ki kooperatiflerimiz kanundan gelen haklarıyla burada yaşayan köylülerle beraber bu ormandaki kesim işlerini eskisi gibi yapabilsinler. Buralarda yaşamak zordur. Buralarda yaşıyorlarsa bu insanlar bu orman gelirinden faydalanmak istiyorlar. Ama şu anda şirketlere servis edilmesi söz konusu orman gelirlerinin. Şirketler ihalelere giriyorlar, köylüleri ezip, geçip ihaleyi alıyorlar ve kesimleri de genellikle yabancı kişilere yaptırıyorlar. Dolayısıyla biz bu süreci yakından takip ediyoruz Balıkesir Hayvancılık Kooperatifleri Birliği olarak. Bu kooperatiflerimiz aynı zamanda bizim ortağımızdır hayvancılık üretiminden dolayı" diye konuştu,

Adem Ersan: "Tüm haklarımızı kaybettik"

Susurluk Gürece Mahallesi Kooperatif Başkanı Adem Ersan da yönetmeliğin acilen değiştirilmesini isteyerek, "Biz orman köylüsüyüz. Kooperatif başkanı olarak biz ormandaki kesimleri alıp organize ediyorduk, tahsisli kesim yapıyorduk. Fakat geçen yıl açılan davada 3 Temmuz tarihi itibariyle iptal olduğu için bütün haklarımızı kaybettik. Bu haklar hemen acil bir yönetmelikle Orman Genel Müdürlüğü tarafından müteahhitlerin önü açıldı, şirketlerin önü açıldı. Fakat tahsisli kesimlerin önü açılamadı. Şimdi biz bu konuda çok mağduruz. Şimdi bizim köylümüz burada ormana bakıyor, burada yabancı Afganistan'dan, Suriye'den, Türkiye'nin her yerinden gelip burada çadır kurup çalışıyorlar. Biz de buradaki işimizi kaybettik, çok mağduruz. Yoksa bu işler çok kötüye gidiyor. Bu insanlar burada mağdur oluyor" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Orman köylüsü kesim hakkını geri istiyor
Orman köylüsü kesim hakkını geri istiyor
Orman köylüsü kesim hakkını geri istiyor
Orman köylüsü kesim hakkını geri istiyor
Orman köylüsü kesim hakkını geri istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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