Orhan Ölmez, "Hadise ile Aşk Yaşıyor" İddialarına Son Noktayı Koydu!

Şarkıcı Orhan Ölmez, Radyo Trafik Marmara'da Emel Yalçın'ın sunduğu 'Ünlüler Trafikte' programının konuğu olarak, "Hadise aşk yaşıyor musunuz" sorusuna cevap verdi.

"ÇOK BEĞENİYORUZ"

Emel Yalçın'ın sorularını cevaplayan Orhan Ölmez, ''Hadise ile aşk yaşadığınız haberleri doğru mu?'' sorusuna, ''Hadise benim hemşehrim, o da Sivaslı. Kendisini çok başarılı ve güzel buluyorum. Henüz yüz yüze tanışmıyoruz ama karşılıklı birbirimizin yaptığı işleri çok beğeniyoruz '' yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

'O Ses Türkiye'nin finalinin ardından sosyal medyaya önem veren Hadise yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam etmişti. Son olarak makyajsız fotoğraflarıyla gündeme gelen Hadise bu kez paylaştığı bir video ile haber olmuştu. Hadise, şarkıcı Orhan Ölmez'in yeni şarkısı 'Seni Çok Seveceğim'i Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşmıştı. Şarkıcının paylaşımını kendi hesabından paylaşan Orhan Ölmez'in ise paylaşıma kalp çizmesi aşk dedikodularının çıkmasına neden olmuştu.