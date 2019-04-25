Orhan Gencebay'ın Oğlu Gökhan Gencebay, Karnından Bıçaklandı!
Geçtiğimiz günlerde anjiyo yapılarak sevenlerini telaşlandıran Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, karnından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Gencebay'ın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, henüz bilinmeyen bir sebeple uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
KARNINDAN BIÇAK DARBESİ ALDI
Geçtiğimiz günlerde özel bir hastanede anjiyo yapılarak hayranlarının yüreğini ağzına getiren Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, henüz bilinmeyen bir sebeple karnından bıçak darbesi alarak yaralandı. Gökhan Gencebay vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı. Gencebay'ın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
GÖKHAN GENCEBAY KİMDİR?
Gökhan Gencebay, 14 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu Londra'da Harrow School da ingilizce eğitimini tamamlamasının ardından Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarı bölümüne girdi. Gökhan Gencebay yükseklisans eğitiminiişletme üzerine yapmakta. Genel sanat yönetmeni olarak çalışan, alanında duayen Ayla Algan' dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan Gencebay 2019 yılında oyunculuk kariyerine başlamış.
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daha dur gencebay...ilahi adalet sna nelr yapcak..perişanlığa sevkettiğin ilk eşinin ve oğlunun ahını çooook çekceksin...öyle davetlerde şurda burda gezmek hava atmak güçlünün yanında boy göstermk ney allah sana göstrecek...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Taksici bıçakladı taksi ile kaçarken balmumcuda yakalandı sarı terör istemiyoruz uber candırCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Insallah tüm vatan hainlerinin sonu böyle olsun en mutlu günü evlat acisi ile geçsin.Bunlar degil miydi açilimcilar...Cevap Yaz 3 10 Yayından KaldırHAKANOO: Allah seni kahretsin yaa nasıl Bi gözü körlük nasıl Bi partizanlık bu yazıklar olsun3 Yayından Kaldır