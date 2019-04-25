Orhan Gencebay'ın Oğlu Gökhan Gencebay, Karnından Bıçaklandı!

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, henüz bilinmeyen bir sebeple uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KARNINDAN BIÇAK DARBESİ ALDI

Geçtiğimiz günlerde özel bir hastanede anjiyo yapılarak hayranlarının yüreğini ağzına getiren Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, henüz bilinmeyen bir sebeple karnından bıçak darbesi alarak yaralandı. Gökhan Gencebay vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı. Gencebay'ın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

GÖKHAN GENCEBAY KİMDİR?

Gökhan Gencebay, 14 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu Londra'da Harrow School da ingilizce eğitimini tamamlamasının ardından Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarı bölümüne girdi. Gökhan Gencebay yükseklisans eğitiminiişletme üzerine yapmakta. Genel sanat yönetmeni olarak çalışan, alanında duayen Ayla Algan' dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan Gencebay 2019 yılında oyunculuk kariyerine başlamış.