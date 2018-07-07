Orhan Gencebay Cinsel İstismar ve Çocuk Kaçırma Olayları Hakkında Konuştu: Çok Fazla Rahatsız Edici

Ünlü türkücü Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre ile son dönemde yaşanan cinsel istismar ve çocuk kaçırma olaylar hakkında konuştu. Gencebay, "Korkunç bir durum, son derece üzücü ve çok fazla rahatsız edici" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK CEZANIN VERİLMESİ LAZIM

Gencebay ve hayat arkadaş Sevim Emre, Etiler'de trafikte görüntülendi. Akşam yemeği yediklerini, her şeyin güzel gittiğini söylediler. Son günlerde yaşanan taciz olayları hakkında ise, "korkunç bir durum, son derece üzücü ve çok fazla rahatsız edici. En büyük cezaların verilmesi gerekiyor. Gerekenin yapılacağını umuyorum" şeklinde konuştu.