Orhan Gencebay Cinsel İstismar ve Çocuk Kaçırma Olayları Hakkında Konuştu: Çok Fazla Rahatsız Edici
Orhan Gencebay ile Sevim Emre son dönemde yaşanan cinsel istismar ve çocuk kaçırma olayları hakkında konuştu. Gencebay, "Korkunç bir durum, son derece üzücü ve çok fazla rahatsız edici" ifadelerini kullandı.
Ünlü türkücü Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre ile son dönemde yaşanan cinsel istismar ve çocuk kaçırma olaylar hakkında konuştu. Gencebay, "Korkunç bir durum, son derece üzücü ve çok fazla rahatsız edici" ifadelerini kullandı.
EN BÜYÜK CEZANIN VERİLMESİ LAZIM
Gencebay ve hayat arkadaş Sevim Emre, Etiler'de trafikte görüntülendi. Akşam yemeği yediklerini, her şeyin güzel gittiğini söylediler. Son günlerde yaşanan taciz olayları hakkında ise, "korkunç bir durum, son derece üzücü ve çok fazla rahatsız edici. En büyük cezaların verilmesi gerekiyor. Gerekenin yapılacağını umuyorum" şeklinde konuştu.
YORUMLAR (10)
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sanatçı dedimmi Yılmaz Güney, Tarık Akan, Ahmet Kaya, Zeki müren dir gerisi hikayeCevap Yaz 5 3 Yayından KaldırACI HABER: Sanatçı degil şuan konu ziyan olup hepimizi acıya bogan Çocuklarımız!!! Hee evet aman hemen ayrım yapki gündem degişsin...2 Yayından KaldırSAHİN GUL: jet hiziylan katiliyorum sana2 Yayından Kaldır
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Öyle mi ? Allah AllahCevap Yaz Yayından Kaldır
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Çok Fazla Rahatsız Edici. Tabiki çocuklarımız çok masum. Onlara yanlış yapan en ağır cezayı alsın.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır