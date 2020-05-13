Orhan Acar: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi dekanı 'kızların resimlerini görüyoruz' sözleri...
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BBC

Orhan Acar: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi dekanı 'kızların resimlerini görüyoruz' sözleri...

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, sosyal medyada tepki çeken sözlerinin ardından bugün istifa etti.

Orhan Acar: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi dekanı 'kızların resimlerini görüyoruz' sözleri...
13.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:00

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, sosyal medyada tepki çeken sözlerinin ardından bugün istifa etti.

Acar, videokonferans sırasında kamera ve mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen ve öğrenci isimlerini sıralarken "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" demiş; yanındaki kişi tarafından uyarıldıktan sonra sesin gittiğini fark etmişti.

Bu sözleri başta öğrenciler olmak üzere sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti, kadın örgütleri istifası çağrısı yaptı. Acar, bugün görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gazi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.

Videonun dün sosyal medyada yayılmaya başlamasının ardından Twitter'da iki etiket Türkiye gündemine girdi. Bunlardan biri #GaziFenDekanıİstifaEt etiketiydi.

Bu etiket altında paylaşım yapanlar, Acar'ın kadın öğrenciler hakkındaki sözlerinin taciz olduğunu ve Acar'ın geçmişte üniversitede kimseyi taciz edip etmediğinin araştırması gerektiğini belirtti.

#GaziFenDekanınınYanındayız etiketiyle paylaşım yapan diğer kullanıcılar ise Acar'ın babacan biri olduğunu ve sosyal medyada zor duruma sokulduğunu savundu.

BBC

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