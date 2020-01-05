Ordulu işadamı Gürcistan'da ölü bulundu
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Ordulu işadamı Gürcistan'da ölü bulundu

Ordulu işadamı İbrahim Çatık, Gürcistan'ın Batum şehrinde ölü bulundu.

05.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:00
Ordulu işadamı Gürcistan'da ölü bulundu

Ordulu işadamı İbrahim Çatık, 'ın şehrinde ölü bulundu.


Kumru ilçesinde inşaat işçiliği yapan ve 31 Aralık günü iş bağlantısı kurmak için Gürcistan'a giden ve bir daha kendisinden alınamayan İbrahim Çatık'ın aracı yanmış bir vaziyette bulundu. Aracın içinden İbrahim Çatık'ın yanmış cesedi çıkarıldı.


Gürcü yetkililerin olayın kaza mı cinayet mi olduğununu araştırdıkları öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA
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