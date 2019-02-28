Seyir Halindeki Araç 500 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü

Ordu'nun Çamaş ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Çamaş ilçesi Giden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 FG 7614 plakalı hafif ticari araç yağışlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hurdaya dönen araçta bulunan Sedat Ö., Kani Ö. ve Cemal K. hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın yaşandığı olay yerinden görüntüler;

Kaynak: İHA