Ordu'daki heyelan (7) - Heyelandan kurtulan yolcu midibüsünün sürücüsü Kazım Özcan'ın konuşması
Heyelan anı, olayın yaşandığı bölgeye doğru seyreden Büyükşehir Belediyesine ait yolcu midibüsünün kamerası tarafından kaydedildi.
Heyelan anı, olayın yaşandığı bölgeye doğru seyreden Büyükşehir Belediyesine ait yolcu midibüsünün kamerası tarafından kaydedildi.
Kayıtlarda midibüsün birkaç saniye ile toprak altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.
Heyelanı fark eden midibüs şoförünün, aracın hızını düşürdükten sonra geri manevra yaparak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı kayıtlarda yer alıyor.
Öte yandan yolcu midibüsünün sürücüsü Kazım Özcan'ın yaşadığı anları anlattı.