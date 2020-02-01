Ordu'daki heyelan (7) - Heyelandan kurtulan yolcu midibüsünün sürücüsü Kazım Özcan'ın konuşması
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Ordu'daki heyelan (7) - Heyelandan kurtulan yolcu midibüsünün sürücüsü Kazım Özcan'ın konuşması

Heyelan anı, olayın yaşandığı bölgeye doğru seyreden Büyükşehir Belediyesine ait yolcu midibüsünün kamerası tarafından kaydedildi.

01.02.2020 20:29 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:30
Ordu'daki heyelan (7) - Heyelandan kurtulan yolcu midibüsünün sürücüsü Kazım Özcan'ın konuşması

Heyelan anı, olayın yaşandığı bölgeye doğru seyreden Büyükşehir Belediyesine ait yolcu midibüsünün kamerası tarafından kaydedildi.

Kayıtlarda midibüsün birkaç saniye ile toprak altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

Heyelanı fark eden midibüs şoförünün, aracın hızını düşürdükten sonra geri manevra yaparak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı kayıtlarda yer alıyor.

Öte yandan yolcu midibüsünün sürücüsü 'ın yaşadığı anları anlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ordu'daki heyelan (7) - Heyelandan kurtulan yolcu midibüsünün sürücüsü Kazım Özcan'ın konuşması
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