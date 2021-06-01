Ordu'da kamyonet, işçi minibüsüne çarptı: 3'ü çocuk 14 yaralı (2)
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Ordu'da kamyonet, işçi minibüsüne çarptı: 3'ü çocuk 14 yaralı (2)

Ordu'da kamyonet, işçi minibüsüne çarptı: 3'ü çocuk 14 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren - Haberler | Güncel

KAZA ANI KAMERADAOrdu'nun Ünye ilçesinde kamyonetin, işçilerin taşındığı servis minibüsüne çarptığı, 3'ü çocuk 14 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

KAZA ANI KAMERADA

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonetin, işçilerin taşındığı servis minibüsüne çarptığı, 3'ü çocuk 14 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; hızla gelen kamyonetin, sürücüsünün kavşağa giriş için manevra yaptığı minibüse çarptığı ardından da binanın duvarına çarparak, durduğu anlar yer aldı. Öte yandan kazada yaralanan Senai Karayiğit'in sağlık durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu belirtildi. 


Ordu'da kamyonet, işçi minibüsüne çarptı: 3'ü çocuk 14 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren

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