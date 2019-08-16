Ordu'da "Her Çocuk Bir Dünya" projesi

16.08.2019 10:41

Ordu'nun İkizce ilçesinde geçen yıldan itibaren yürütülen "Her Çocuk Bir Dünya" projesi kapsamında mevsimlik fındık işçilerinin çocuklarına yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor.

İkizce Kaymakamlığı ile Durak Fındık AŞ tarafından fındıkta çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında hazırlanan projede, mevsimlik fındık işçilerinin çocuklarına eğitim ve sosyal aktivite imkanı sağlanıyor.

Kaymakamlık, proje için okul tahsisi ve öğretmen görevlendirmesi yaptı. Durak Fındık AŞ ise servisle okula getirdiği öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Durak AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Durak, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin ikinci yılında da çocuk işçiliğinin önüne geçmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Mevsimlik işçilerinin çocuklarını bahçelerde değil, eğitim görmek üzere okulda olmalarını istediklerini belirten Durak, projenin tek ve ana amacının çocukları bahçelerden uzak tutmak olduğunu aktardı.

Durak, projenin örnek olup ülke genelinde yaygınlaşmasını istediklerini ifade ederek, "Biz çocukların aileleriyle de ilgileniyoruz. Onların anneleri ile de hoca hanımlar ilgileniyorlar, bilgilendiriyorlar ve birtakım ihtiyaçlarını gideriyorlar. Buradaki eğitici ve öğretmen arkadaşlarımız geçen yılki faaliyetleri bir kitapçık haline getirdi. Çok kapsamlı bir çalışma oldu ve bu çalışmalar Bakanlığa da sunuldu." diye konuştu.

Durak, bu yıl 80 çocuğun projeden yararlandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA