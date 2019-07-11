Ordu'da eve yıldırım düştü! O anlar böyle kaydedildi
Ordu'da sağanak yağmurla birlikte bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yıldırımın düşme anı anbean kameraya yansıdı. Ankara'da ise yıldırım düşmesi sonucu bir kişi öldü.
Ordu'da sağanak yağmurla birlikte bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yıldırımın düşme anı anbean kameraya yansıdı.
Ordu kıyılarında akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Altınordu ilçesine bağlı Taşbaşı mahallesinde de bir evin çatısına yıldırım isabet etti. Sağanak yağmurla birlikte evin çatısına düşen yıldırım yangına yol açtı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Evin çatısında maddi hasar meydana gelirken, yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.
ANKARA'DA YILDIRIM İSABET EDEN BİR KİŞİ ÖLDÜ
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi öldü, yaralanan eşi tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal İmam Hüseyin Mahallesi Algın Yurt mevkisinde ot biçen Osman Sarıkoç'un (57) bulunduğu traktöre yıldırım isabet etti.
Sarıkoç olay yerinde yaşamını yitirdi, yanında bulunan ve yaralanan eşi Elif Sarıkoç (55) Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İmam Hüseyin Mahallesi Muhtarı Erbakan Sivri, yağmur nedeniyle yolun aşırı çamur olduğunu ve olay yerine yaklaşık bir saatte gidilebildiğini belirterek, "Olayın ardından Elif Sarıkoç telefonla 112'yi ve bizleri aradı. Arazide olduğu için oraya gitmek zaman aldı." dedi.
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Allahım sen yardım et kullarınaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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subanallah, mehdi zuhur edecek yakında, garip garip olaylar meydana gelmeye başladıCevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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yıldırım düşmesinin nesi garip arkadaş neyin kafasını yaşıyorsun3 Yayından Kaldır
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kıyamet alametlerinden sonun sonunu yaşıyoruz. mehdi mi kaldı?2 2 Yayından Kaldır
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BENİ YARDAN AYIRANIN EVİNE ŞİRVAN DÜŞE, İNTİZARINA ALLAH KİMSRYİ MARUZ BIRAKMASIN.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ALLAH BÜTÜN İNSANLARI KORUSUNCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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Beddua etmiştim, o kabul olmuş sıkıntı yok.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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AnnaaaaCevap Yaz Yayından Kaldır
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