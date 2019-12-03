Ordu'da Engelliler Günü etkinliği

03.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:01

Ordu'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile düzenlenen programda engelliler, bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.



Ordu Valiliği himayesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi. Programa katılan Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, engelli bireyler ile yakından ilgilenip taleplerini dinledi, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, 17 yıldır engellilere yönelik önemli çalışmaların yapıldığını kaydetti. Ordu'da 2019 Ekim ayı itibariyle engelli bakım hizmeti alan 6 Bin 687 kişinin bulunduğunu söyleyen Vali Yavuz, 2019 yılı itibariyle 7 Bin 726 kişinin evde bakım hizmetinden faydalandığını, bugün itibariyle de 90 milyon TL civarında evde bakım hizmeti için bir ödeme gerçekleştirildiğini kaydetti.



Konuşmasında, engellilere özel bakım hizmeti verildiğinin altını çizen Vali Yavuz, "İlimizde 4 tane özel engelli bakım merkezimiz bulunuyor. Bu merkezimde şu anda 316 kardeşimiz fiilen bu hizmetten faydalanmakta. 8,5 milyon TL kaynağı özel bakım hizmetlerine kullanmış bulunuyoruz. 18 yaş üstü engelli maaşından yararlanan kardeşimizin sayısı ise 10 bin 437'dir. Engelli maaşı maaş bağlama işlemleri, kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gelir testi yapılarak bağlanmaktadır. Bunu dışında 18 yaş altındaki engelli bireylerimize de engelli maaşı bağlanıyor. Yalnız evde hane halkından herhangi birinin sosyal güvencesinin olmaması gerekiyor. Bunun üzerine tekrar bir çalışma yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bakanlığa teklifte bulunacağız. Çünkü, 5 kişilik bir ailede bir kişi sigortalı olsa, 18 yaş altı engellinin maaş alması mümkün olmuyor. Bir hazırlık yapıyoruz. 18 yaş altında şuan itibariyle 805 kişi maaş alıyor. 18 yaş üstünde ise 11 bin 500 kişiye yakın kardeşimiz bu engelli maaşından faydalanmakta" diye konuştu.



Özürlüler Derneği Genel Başkan İmdat Aktaş ise yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede Dünya Engelliler Günü olarak anıldığını ve etkinlikler düzenlendiğini söyleyerek, "Engelli insanlarımızın istihdam olanaklarının artırılması amacıyla İŞKUR İl Müdürlüğümüz ile birlikte düzenlediğimiz mesleki eğitim kursları sayesinde birçok engelli insanımız özel sektör kuruluşlarında istihdam edilmiştir. 2012 yılından itibaren uygulamaya başlanan E-KPSS sınavları ile çok sayıda engelli insanımız kamu kurumlarımızda memur kadrolarında istihdam edilmiştir" ifadelerine yer vererek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Bir otelde düzenlenen programa, Vali Seddar Yavuz, eşi Selda Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Ahmet Meydan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, bazı daire müdürleri, Ordu'daki engelli derneklerinin başkan ve yöneticileri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA