Ordu'da Dereye Giren Çocuk Boğuldu
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde serinlemek için dereye giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu.
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde serinlemek için dereye giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşkayası mevkiinde yakınlarıyla serinlemek için dereye giren 7 yaşındaki Cemal Özkelle, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kurtarma ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saat süren aramasının ardından çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Savcının incelemesinin ardından cenaze, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.